Mattioli chiarisce su Viviani

Il presidente della Spal Walter Mattioli ha commentato così la sconfitta contro la Juve: "Abbiamo fatto una discreta figura. Ci dispiace perché continuiamo a prendere gol sui calci piazzati: con un pizzico di attenzione in più probabilmente non avremmo preso il primo gol, non è possibile lasciare Ronaldo davanti al portiere mentre nel secondo non abbiamo trattenuto il pallone, saranno episodi da valutare. Però la squadra ha fatto una buona partita".

Gli estensi hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro partite: "Le nostre partite sono le prossime tre, abbiamo bisogno di fare punti importanti da qui alla fine. Viviani a un passo dalla cessione? No, ha chiesto lui di giocare con la Primavera per mettere minuti nelle gambe. Ai tifosi: "Grazie ragazzi, siete meravigliosi".

SPORTAL.IT | 25-11-2018 10:40