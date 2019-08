Mattioli demolisce l'Inter, tifosi nerazzurri divisi

Come andrà a finire con Lukaku e Dzeko lo si vedrà nei prossimi giorni ma come è andata a finire con Nainggolan si sa già e l’impressione è che con Icardi possa finire ancora peggio. L’Inter ondeggia tra entusiasmi e depressioni sul mercato, in attesa del guizzo che possa sbloccare l’intricata situazione in attacco dove Conte di fatto può contare solo su Lautaro allo stato attuale. Una situazione che sembra paradossale a Mario Mattioli. Il giornalista della Rai attacca duramente il club nerazzurro sui social.

IL TWEET – Mattioli si sofferma sul caso-Icardi e scrive su twitter: “Cosa sta facendo l’Inter per ricomporre o gestire in maniera economicamente valida la vicenda Icardi? L’unica cosa è urlare ai quattro venti che Mauro Icardi è fuori squadra e non interessa più! Se poi qualcuno volesse spiegare le ragioni vere del gran Kasino… Indubbiamente la Signora Wanda Nara ha avuto e sta avendo una parte importante nell’oblio calcistico del marito ma come è possibile che l’Inter assista al depauperamento di un capitale aziendale senza muovere un dito se non in direzione sbagliata?”.

LE REAZIONI – Il mondo del web si spacca. In molti non sono d’accordo: “Probabilmente tutto dipende da quello che è successo e che gli è costato prima la fascia da capitano e ora il posto di lavoro” o anche: “E a noi cosa importa delle ragioni? è un capitale aziendale e come una azienda investe i proprio soldi non deve interessare a nessuno” e ancora: “Non è Wanda Nara il problema, ma il fatto è che sono i procuratori in generale a comandare ! Come la mette giù Lei sembrerebbe un discorso un tantino maschilista” e infine: “Quando si fa ordine in magazzino e si riorganizza seguendo un piano preciso, a volte devono eliminare cose di valore ma inadatte al progetto”. Nutrito anche il partito dei disfattisti: “L’Inter sta facendo quello che le riesce meglio… Rovinare tutto!” o anche: “Lo darà alla Samp e gli pagherà l’intero stipendio , nuove frontiere di calciomercato (Nainggolan )” e infine: “L’ Inter non ha fatto nulla per evitare che le cose precipitassero così. Poi a noi conviene perché possiamo fare il colpaccio a “pochi spicci”, ma resta il fatto che tutto questo casino è nato male ed è stato gestito peggio”.

SPORTEVAI | 04-08-2019 09:48