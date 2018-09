Mattioli: "Devono darmi delle spiegazioni"

Il presidente della Spal Walter Mattioli è molto severo nei confronti della squadra dopo il secco 3-0 subito al Franchi. "Sono deluso e stupito a dir poco. Mi sembrava di essere su 'Scherzi a parte': penso che sia stata una giornata storta. Abbiamo giocato male, loro sono una squadra forte, ma anche noi avevamo dimostrato di essere una buona squadra, perciò sono quasi meravigliato in negativo".

"Ora daranno qualche spiegazione anche a me, perchè abbiamo sbagliato molto e non interpretato bene la gara". E giovedì c'è il derby con il Sassuolo: "Dovremo essere bravi a interpretare la gara in altra maniera", sono le parole riportate dall'estense.com.

