Mattioli: "Il miglior numero 7 ce l'abbiamo noi..."

Il presidente della Spal Walter Mattioli gonfia il petto dopo la vittoria contro il Parma: "in questo stadio ci porta bene, ma torneremo a Ferrara, nella nostra casa .Speriamo che il 16 sia tutto a posto e non ci siano imprevisti. Come domenica scorsa siamo partiti piano e il primo tempo è stato abbastanza soporifero, con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Noi non eravamo brillantissimi e il Parma mi è parso fosse venuto qui prevalentemente per difendersi", sono le parole riportate da Lospallino.com.

"Nel secondo abbiamo schiacciato il piede sull’acceleratore e abbiamo giocato a mio avviso una bellissima partita. Vittoria sofferta, ma meritata alla grande. Il Parma ha provato a colpirci in contropiede, ma siamo riusciti a resistere alle sue sfuriate. Il gruppo si conosce a memoria e riesce a sviluppare un bel gioco, fatto di tanti passaggi. E avere una panchina lunga è un fattore da non sottovalutare".

Grandi elogi a Lazzari: "Il miglior numero 7 della Serie A ce l'abbiamo noi, non altre società. Se giochiamo sempre così possiamo mettere il bastone fra le ruote a tutti. Vorrei ringraziare i tifosi: il coro ‘salutate la capolista’ – che non sentivo dai tempi della Lega Pro e della Serie B – mi mette sempre di buon umore e mi fa sorridere il cuore".

SPORTAL.IT | 27-08-2018 11:25