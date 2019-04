Mattioli: la Juve è su Guardiola, Jacobelli: Sai quanto costa?

Ufficialmente non si tocca: Massimiliano Allegri sarà ancora l’allenatore della Juventus come detto e ribadito sia dallo stesso allenatore che dal presidente Agnelli, ma in giro non sono molti ad essere convinti di uno status quo invariato in panchina. La mossa del presidente potrebbe essere stata dettata solo dall’opportunità di non far ricadere le colpe dell’eliminazione in Champions sul tecnico e per arrivare a fine stagione senza destabilizzare ambiente e giocatori. Mentre parte degli addetti ai lavori e moltissimi tifosi chiedono la testa dell’allenatore livornese, fioccano le voci sulla strategia del club. C’è chi ritiene valida l’idea di un ritorno di Conte ma sta circolando anche un’altra voce ben più clamorosa.

LA BOMBA – A Top Calcio l’aveva lanciata Roberto Renga del Messaggero e A Radio Radio Mattino Sport & News l’ha confermata Mario Mattioli. Il giornalta Rai assicura: “Guardiola potrebbe arrivare alla Juventus, possibilità concreta già da 20 minuti dopo l’eliminazione del City. E’ una delle armi per tenere Cristiano Ronaldo a Torino che in questo momento sta pensando di andarsene. Sono delle informazioni. Il presidente della Juventus Agnelli una mezz’oretta dopo Manchester City-Tottenham ha avuto un abboccamento telefonico con Guardiola. La telefonata c’è stata. Questo magari servirebbe anche ad incollare Ronaldo un tantino in più a Torino, perché la tentazione di Ronaldo sarebbe quella di lasciare e tornare a Madrid se Zidane lo chiamasse. Sembra ci sia una clausola nel contratto per cui lui potrebbe lasciare“.

LA REPLICA – Sulla stessa emittente però si scatena il dibattito. Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha informazioni molto diverse: “Per quanto ci risulta Ronaldo è molto felice di rimanere alla Juventus fino alla scadenza del contratto, così come Allegri è saldo sulla panchina della Juventus, tanto che se la Juve vincerà lo scudetto, subito dopo si vedrà con la società per pianificare il mercato. Guardiola guadagna 50 milioni di euro netti in 2 anni. Per prendere Guardiola si arriverebbe a fare un investimento da 165 milioni di euro lordi”.

SPORTEVAI | 19-04-2019 11:26