Mattioli: Non mi dispiace affatto per Koulibaly, polemica sul web

Si è messo anche a piangere negli spogliatoi Kalidou Koulibaly dopo l’autogol che ha condannato il Napoli alla sconfitta a Torino con la Juve. Il difensore è stato consolato da Ancelotti e dai compagni ed ha anche trovato sul suo cellulare un messaggio di Marek Hamsik che lo ha invitato a reagire subito spiegando che certi errori li possono commettere anche i migliori al mondo. Ci ha messo poi la faccia sui social, il senegalese: “È un autogol che mi fa male perché è arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo: siamo forti. L’abbiamo dimostrato. Lo dimostreremo”, ricevendo la solidarietà degli altri azzurri. “Saremo sempre insieme”, ha commentato Allan,“Sei il migliore fratello”, ha scritto invece Malcuit. Anche Chiriches ha rincuorato l’ormai ex compagno: “Sei troppo forte, sono cose che possono succedere. Forza”. Tra i messaggi anche quello dell’ex Christian Maggio: “Vecio stai sereno nella vita può succedere. Sei forte e continuerò a dirtelo”, poi Zuniga: “Sei troppo forte fratm!” e anche Inglese: “Sei troppo forte”.

IL TWEET – Chi invece non si è commosso è Mario Mattioli. Il giornalista della Rai su twitter è stato acido scrivendo: “Dire “mi dispiace per Koulibaly” sarebbe da Fariseo. Non mi dispiace: non ha fato che rendere giustizia in una partita che la Juve ha meritato di vincere e che con quel signore con le stampelle in campo non avrebbe incassato il pareggio”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni, c’è chi concorda: “Si rende giustizia anche per il rigore inventato contro la Fiorentina” o anche: “D’accordissimo e dalle dichiarazioni a fine partita è d’accordo anche Ancelotti, un signore!”, chi ironizza: “Ma non ne parla nessuno della gomitata a Bonucci?bah…” oppure: “Ma come al posto di Chiellini c’era il Cristiano Ronaldo della difesa” e chi invece attacca Mattioli: “Dire “mi dispiace per Chiellini” sarebbe da Fariseo. Non mi dispiace: non ha fatto che rendere giustizia ai tanti falli antisportivi che ha fatto!!! Spero e mi auguro che l’età è il crack rendano fine alla sua carriera!” e infine: “Ma voi giornalisti la smettete di commentare con la maglia addosso?”.

SPORTEVAI | 01-09-2019 13:17