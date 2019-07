Mattioli provoca: L'Inter è impazzita

Pazza Inter amala era l’inno nerazzurro ma se vogliamo Conte è arrivato proprio per rendere meno lunatica e più stabile e affidabile. Eppure sembra che nel dna del club ci sia sempre quella vena di follia, almeno secondo alcuni addetti ai lavori. Di questo sembra preoccupato Mario Mattioli. Il giornalista della Rai su twitter analizza il momento e dopo i casi Icardi e Nainggolan e dopo che anche Perisic è stato praticamente scaricato, si sofferma su Politano. L’ex Sassuolo sarebbe stato già bocciato da Conte nel ruolo a tutta fascia che richiede il 3-5-2 dell’ex ct.

IL TWEET – Mattioli twitta: “Ma senza offesa e chiedo ai tifosi interisti di riflettere prima di scaricarmi addosso di tutto, senza offesa dicevo ma questi dell’Inter sono impazziti? stanno distruggendo una Squadra, adesso anche Politano è robaccia? Ma andiamo… Sistema cinese? Potrebbe essere”.

LE REAZIONI – Il popolo nerazzurro sui social si spacca: “Ho molti dubbi anche sul metodo. Che in ogni squadra ci siano giocatori non più funzionali al progetto della società è cosa normale. Che si metta tutto in piazza è sconcertante. Sono valutazioni che dovrebbero rimanere in sede, per il bene di tutti” o anche: “Sistema cinese? potrebbe essere. Certo in Italia è la prima volta. Già levare la fascia di capitano su Twitter fu procedura alquanto discutibile. Svalutare pubblicamente così i giocatori credo sia controproducente per tutti. Non ne capisco l’utilità. Più che metodo cinese direi più Kamikaze giapponese”. I più cattivi esagerano: “è una follia pensare che Politano sia robaccia, quando è l’Inter nel suo complesso robaccia” o anche: “Politano è un giocatorino da squadra di mezza classifica” ma c’è chi ricorda: “Miglior giocatore dell’Inter 2018/19”.

SPORTEVAI | 24-07-2019 12:21