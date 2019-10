Mattioli scatena il web: In piedi ad applaudire De Laurentiis

Da due giorni è battaglia aperta tra i due partiti, i pro-De Laurentiis – che hanno approvato lo sfogo del presidente del Napoli nonostante i toni duri – e i contro-Adl che si sono schierati in maniera netta a favore di Callejon, Mertens e Insigne colpiti dagli strali presidenziali. Un dualismo che a Napoli esiste da sempre e che diventa sempre più marcato.

LA POSIZIONE – Chi non vive a Napoli però da anni si pone un quesito: perchè tanto odio nei confronti di un presidente che da due lustri ottiene risultati importanti? Tra questi Mario Mattioli. Il giornalista Rai su twitter va oltre e suggerisce addirittura una standing-ovation per Adl.

IL TWEET – Mattioli scrive: “Un applauso in piedi al Presidente del Napoli ADL per quanto ha detto. Peraltro il calcio è sempre più in mano a procuratori, intermediari e faccendieri che speculano sul denaro incassato dai giocatori. Purtroppo i Presidenti e Proprietari così sono pochi!!”.

LA FRENATA – Il giornalista motiva così: “Mi permetto di dire che a volte qualche frenata ci vuole. I procuratori di alcuni giocatori hanno cominciato a richiedere il rinnovo con mediamente il 30% in più. Il Presidente frena e loro…frenano in campo. Tutto bene???”.

OXFORD – A chi gli fa notare che De Laurentiis ha esagerato con i toni, Mattioli spiega: “Il calcio a volte richiede certi atteggiamenti non proprio oxfordiani. Volere impegno da chi percepisce dai tre ai cinque milioni netti l’anno non mi sembra una bestemmia. Pensa alle lavate di capo che subiscono altri lavoratori”.

LE REAZIONI – Qualcuno che la pensa come lui c’è: “Se il Napoli zoppica adesso sappiamo il motivo e Ancelotti non c’entra. Si possono anche capire i tanti cambi. Appare evidente come 4/5 “senatori” stiano per cambiare aria e l’allenatore voglia testare i giovani arrivati”.

CONTRARI – La maggioranza però prende le distanze da Mattioli: “Intempestivo e del tutto inopportuno nei toni. Non il modo migliore per ricompattare una squadra che vive oggettivamente qualche difficoltà. Applausi? Bah…” o anche: “Sempre la stessa storia, spostare su altri le proprie responsabilità, se non vincano niente non è mai colpa del presidente, mah”.

L’IRONIA – C’è chi ricorre a paragoni ironici: “Stamattina sono entrato in un bar e ho detto “senti fammi un caffè e fallo decente altrimenti è meglio che te ne vai a fare le marchette dai cinesi” e gli ho lanciato sul bancone un euro… Incredibilmente, il barista si è offeso”.

LA RABBIA – Il web ribolle: “Tu sei certo che Ancelotti non abbia colpe? Io credo che qualche responsabilità ce l’abbia. Probabilmente questi 4/5 senatori, hanno capito che non si vincerà nulla nemmeno quest’anno e mollano un po’ la tensione” e infine: “De Laurentiis critica Callejon e Mertens se questi dovessero dimostrarsi troppo attaccati al guadagno. A parlare è quello che spilla ai suoi tifosi € 10 per le amichevoli estive in PPV (cadauna). Unico a farlo”.

