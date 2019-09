Mattioli scatena il web: Perchè non fate class action sulla Juve?

Il nuovo accordo commerciale che la Juventus sta chiudendo con Jeep continua a far discutere. Il rinnovo della sponsorizzazione porterà il club bianconero a passare dagli attuali 16 milioni di euro a 50 milioni e la cosa ha fatto storcere il naso a molti, visto che Jeep è un marchio controllato da Fiat Chrysler Automobiles, ovvero dalla famiglia Agnelli. In realtà tutto sarebbe nella norma. Il Fair Play finanziario, infatti, consente un contributo da parte della “parte correlata”, ovvero di uno sponsor legato a doppio filo al club in analisi, come nel caso di Jeep e Juventus, se ciò influisce per meno del 30% del fatturato netto. Nessuna violazione, ma il putiferio è partito lo stesso.

IL TWEET – Prova a usare l’arma dell’ironia Mario Mattioli nel commentare la notizia. Il giornalista Rai scrive su twitter: “Si sta scatenando un putiferio su Jeep e Juventus. Sarebbe più semplice se tutti coloro che descrivono la Juve la rovina del calcio, gestita da ladri e delinquenti, si riunissero in una “Class Action” chiedendone la chiusura coatta. Semplice, no?”. Qualcuno abbocca e scrive sui social: “L’hanno già fatta. Si è chiamata Calciopoli” o anche: “Bastava che la giustizia non fosse la solita barzelletta italiana e ce ne saremmo liberati già da anni, salvati dal totonero, salvati dall’abuso di farmaci, salvati da calciopoli È questo vuole la class action…”.

LE REAZIONI – La maggioranza (di fede bianconera) contrattacca: “Qualunque cosa viene associata alla Juventus crea putiferio…non vedo nessuna novità! In altri paesi il mail sponsor sgancia tantissimi soldini e non mi sembra che facciano tutte queste polemiche” o ancora: “La chiusura coatta la devono chiedere per se stessi in un manicomio criminale. Cerchiamo di ridicolizzare questa gente, mettendola alla berlina. Diffondiamo cultura, non disagio”, oppure: “Hanno tentato una volta, si sono illusi per 5 anni, quelli che una volta erano milanisti, interisti, viola, napolisti ecc ecc ora sono solo anti-juventini. Poi hanno una flebile simpatia per la loro ex squadra del cuore. La passione è solo l’anti Juve” e infine: “Se qualcuno versa 16 milioni di euro per dare un nome ad un centro sportivo perché Jeep non potrebbe pagare 50 milioni per lo sponsor principale di un top club europeo?”.

SPORTEVAI | 09-09-2019 08:53