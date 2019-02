Mattioli si scusa, ma Chiesa pronto alla querela

Il presidente della Spal Walter Mattioli lunedì mattina ha telefonato ai dirigenti della Fiorentina Cognigni ed Antognoni per scusarsi delle pesanti critiche lanciate a Federico Chiesa al termine della partita di domenica.

Ma l'attaccante viola non è affatto sereno: secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore insieme al suo entourage si aspettava una chiamata diretta e che le scuse avessero la risonanza mediatica che hanno avuto le dichiarazioni di domenica. La famiglia, fa sapere la rosea, stufa dei continui attacchi al ragazzo, non esclude alcuna ipotesi per il futuro.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 08:25