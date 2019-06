Mattioli spiazza tutti: Impossibile che venga alla Juve

Doveva essere la settimana scorsa, poi ieri, ora il D-day è cambiato: entro 72 ore Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. Forse. Già perchè più passano i giorni e più ci si chiede cosa aspetti il club bianconero ad ufficializzare quella che sembra l’unica soluzione possibile per prendere il posto di Allegri. Tra mezze voci e dichiarazioni banali ecco però chi ci mette la faccia (o meglio il tweet) con un pensiero controcorrente, netto e preciso. Mario Mattioli non crede a Sarri. Il giornalista della Rai è assolutista e caldeggia la pista Guardiola.

IL TWEET – Mattioli sa di esporsi ma non teme smentite e posta sui social: “E va bene, voglio rischiare direttamente anche io. A parte la telefonata VERA di Agnelli a Pep dopo City – Spurs, sapete che vi dico? NON esiste una possibilità del pur ottimo Sarri alla Juve. E non mi chiedete perché mi sbilancio così”. Toni così diretti che suonano come musica per le orecchie dei tifosi della Juve. Si sa che il nome di Sarri scalda poco i cuori dei fan bianconeri: “Se la Juve avesse voluto Sarri, che il Chelsea vuole cacciare da due mesi, lo avrebbero già annunciato da mò…” o anche: “Mario già come commentatore di Boxe sei stato la mia leggenda, oggi ancora di più, perchè metterci la faccia dichiarando il tuo pensiero in questo modo, è la vera qualità che distingue un uomo normale da uno grande! Grazie”.

LE REAZIONI – Qualche scettico c’è (“mi spiace,da vecchio tifoso,ritengo che gli Agnelli non spendano 40mln di euro per un ingaggio di un allenatore.Con Sarri andrebbero pure a risparmiare”) ma la maggioranza ci crede. O vuol crederci: “Convengo. Tutte le informazioni su Sarri liberamente accessibili, mentre quelle su Pep criptate fanno pensare che il nome del toscano sia stato lasciato uscire apposta e anzi proprio per far “convergere” e volgere l’attenzione di tutti su questo nome. I prestigiatori fan così” o anche: “Ormai si è intuito che qualcosa di grosso bolle in pentola. Lei, Momblano, Paganini e qualcun altro ce lo avevate anticipato già da tempo. E poi dalla finale di El c’era tutto il tempo per annunciare Sarri. Sarà una lunga ed esaltante estate!” ed infine: “Esistono due allenatori al mondo che non possono in alcun modo allenare la Juve per motivi comportamentali, immagine, atteggiamenti ma soprattutto per frasi e insulti pesantissimi detti pubblicamente, sono Mourinho e Sarri. Punto”.

SPORTEVAI | 11-06-2019 10:14