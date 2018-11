Mattioli tuona: 'Semplici deve delle spiegazioni'

Il campionato della Spal prosegue senza mezze misure. Quattro vittorie e ben sette sconfitte, un numero inferiore solo ai ko del Chievo staccato in fondo alla classifica.

Detto che nessuno si era illuso dopo aver vinto le prime due giornate, il bottino di sei punti nelle rimanenti nove non può che preoccupare società, squadra e tifosi.

In casa della Lazio i giocatori di Semplici sono crollati nel secondo tempo.

Il presidente Mattioli non fa drammi, ma caldeggia una rapida inversione di tendenza già in vista della gara interna contro il Cagliari e punge in particolare il tecnico Leonardo Semplici: "Sono curioso di sapere cosa verrà a dirci il nostro allenatore dopo una partita come questa. Sono deluso e molto, molto arrabbiato, anche se non preoccupato, per il momento, ma a Roma nel secondo tempo ho visto cose che avrei preferito non vedere. Adesso diventano fondamentali le gare in casa, cominciando da quella contro il Cagliari. Vorrei vedere un atteggiamento diverso e capire cosa pensano i giocatori e i tecnici. Li vorrei molto arrabbiati per questa sconfitta".

Il vantaggio sulla zona retrocessione si è ridotto a sei punti: "I nostri 12 punti sono bellissimi, ma non dobbiamo prendere una brutta piega – ha aggiunto Mattioli – Chiedo ai ragazzi di sfruttare le gare in casa, almeno contro le squadre del nostro livello. Altrimenti diventa tutto più complicato".



SPORTAL.IT | 05-11-2018 18:35