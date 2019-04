Matuidi: "Chi fa la scimmia va cacciato"

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi in un'intervista a Canal+ torna sui buu razzisti in Cagliari-Juventus: "Li avevo sentiti anche prima del gol di Kean, ecco il motivo della sua esultanza: a braccia aperte come a dire: per quale motivo? C'erano grida di imitazione di una scimmia, sono persone stupide che non dovrebbero essere più autorizzate ad entrare in uno stadio. In campo non riuscivo a calmarmi. Ora fermiamo le partite, servono decisioni forti".

"Non possiamo più permetterlo, dobbiamo avere il coraggio di far finire questo razzismo. Non è il mondo che vorrei vedere per i miei figli. Quello che è successo è triste e non possiamo più tollerarlo. Si potrà magari dire che quelle persone non sono razziste e vogliono solo dar fastidio ma no: queste cose vanno punite".

SPORTAL.IT | 08-04-2019 13:17