Blaise Matuidi dal ritiro della Nazionale francese ha confessato di essere stato molto colpito dal rifiuto di Massimiliano Allegri all'offerta del Real Madrid.

"Allegri ha mostrato l’amore per la Juve dicendo no al Real. Per noi è super poter contare ancora su di lui", ha spiegato il centrocampista francese.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 17:05