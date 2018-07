Matuidi: "E' la gara della nostra vita"

Blaise Matuidi attende con il cuore in gola la finale di Coppa del Mondo contro la Croazia: "Cosa dovrebbe fare la Francia per battere la Croazia? Cercare di fare il suo gioco come ha fatto finora. Abbiamo fatto delle partite molto buone, soprattutto nella fase a eliminazione diretta. Abbiamo una squadra che sa come difendere insieme e che sa ripartire con attacchi veloci".

"Per domenica saremo superconcentrati perche' sappiamo di avere di fronte una grande squadra, con giocatori di altissimo livello e di esperienza. Sara' necessario essere attenti perche' sono giocatori pericolosi che hanno molta qualita'", ha spiegato dal ritiro della Francia.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 15:40