Matuidi: "Ho dato appuntamento a Pogba"

Durante un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', Blaise Matuidi ha parlato del suo ruolo alla Juventus: "L'ala sinistra non è il mio posto ideale ma so adattarmi, sono pronto a dare tutto per la squadra e per i miei compagni".

Sul girone di Champions League, il francese ammette: "E' un gruppo difficile. Non solo per il Manchester United, ma anche per il Valencia. Abbiamo una squadra molto forte con diversi giocatori che avranno occasione di esprimersi durante la stagione. Ronaldo ci darà sicuramente una mano, parliamo di un giocatore che ha vinto cinque Palloni d'Oro, ha qualcosa di diverso".

In Champions la Juve incontrerà Pogba: "Con Paul ci abbiamo scherzato su, è un amico, ci siamo dati appuntamento in campo".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 10:45