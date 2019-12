Matuidi: "Rabiot? Sapeva cosa vuol dire Juve"

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi in un'intervista a RMC Sport 1 ha parlato del compagno di reparto Adrien Rabiot, che sta lentamente trovando spazio in bianconero dopo mesi difficili: "Nessun problema con Adrien. Juve? Non mi ha chiesto un parere, ma ne avevamo già parlato quando lui era a Parigi e io qui".

"Sapeva cosa significava questo club. Non c’è disagio da parte di Adrien, è qualcuno con cui ho un ottimo rapporto perché lo vedo veramente come un bravo ragazzo".

SPORTAL.IT | 18-12-2019 14:03