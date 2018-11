Matuidi: "Ronaldo ci fa sentire più forti"

Il centrocampista della Juventus Cristiano Ronaldo a RMC ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Ha quello che noi non abbiamo e sa far giocare bene la squadra, ti fa sentire più forte. È un leader, poi. Quando tocca la palla senti che ha qualcosa che nessun altro ha".

L'aneddoto: "Eravamo di ritorno dal lungo viaggio a Manchester, eravamo stanchi e il giorno dopo la partita l’ho visto in palestra. Mi ha detto che aveva bisogno di continuare a lavorare. A 33 anni. È semplicemente favoloso, un esempio vero e proprio. Quando lo vedo capisco che non ci sono segreti nel calcio. Il ritiro dopo l Mondiale? Mi sono posto la domanda. Potevo uscire dalla porta principale ma ho altre ambizioni con la Francia e potrei chiudere in bellezza tra due anni con gli Europei".

SPORTAL.IT | 01-11-2018 13:30