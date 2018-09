Matuidi si gode il gol e guarda avanti

Blaise Matuidi ha deciso la sfida con il Parma e ha regalato la terza vittoria consecutiva alla Juventus.

Il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono contento per la vittoria e per il mio gol. Non era facile giocare in questo stadio e con questo pubblico. Ronaldo? E’ un grande giocatore e riuscirà a segnare, perchè è troppo importante per questa squadra. Vincere tutto? Dobbiamo continuare a lavorare, possiamo essere competitivi su tutti i fronti: pensiamo partita per partita per portare a casa i risultati”.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 23:20