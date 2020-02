Matuidi troppo prezioso: la Juve verso il rinnovo

Blaise Matuidi verso il rinnovo con la Juventus. Il centrocampista francese, che sembrava destinato ad andarsene in estate, è in scadenza di contratto a fine stagione ma il club bianconero sembra orientato ad esercitare la clausola che renderebbe automatico il prolungamento per dodici mesi.

Salvo ripensamenti dell'ultim'ora, l'ex centrocampista del Psg non sarà svincolato: è diventato una pedina molto preziosa per Sarri, che ne apprezza l'esperienza e la generosità, oltre che la capacità di coprire più ruoli. Lo riporta Tuttosport.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 10:51