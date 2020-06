Mauricio Isla cambia maglia

Regalo di compleanno anticipato e non felice per Mauricio Isla, che a pochi giorni dal genetliaco numero 32 ha rescisso il contratto che lo legava al Fenerbahce, dove militava dal 2017.

Ad annunciare la decisione è stata la stessa società turca attraverso una nota a mezzo social: "È stato raggiunto un accordo reciproco con Mauricio Isla: le nostre strade si separano" le poche parole del Fenerbahce.

Ora per il cileno, che ha ancora tanti estimatori in Italia, dal Cagliari al Parma, sembrano potersi schiudere le porte del calcio argentino: secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', infatti, è vicina l'intesa con il Boca Juniors.

Si tratterebbe della prima esperienza professionale di Isla in Sud America, non avendo mai esordito nell'Universidad Catolica, club cileno nel quale Isla è cresciuto senza debuttare in prima squadra per poi venire acquistato dall'Udinese.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 00:03