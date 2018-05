Mauricio Isla pronto al rientro in Italia

Mauricio Isla sarebbe contento di riapprodare in serie A.

A riferirlo è il portale cileno cdf.cl, che rivela come l’esterno ex Juventus sarebbe vicino all’addio al Fenerbahce, visto che il tecnico dei turchi, Kocaman, non lo ritiene parte del proprio progetto.

Il calciatore classe 1988 sarebbe tentato da un ritorno in Italia e su di lui si stanno informando diverse società: Chievo Verona, Genoa e Udinese.

Isla in maglia friulana ha giocato dal 2007 al 2012 collezionando 151 presenze e segnando 7 reti.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 23:35