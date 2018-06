Maurizio Buscaglia e una serie sempre aperta

“Siamo molto soddisfatti per aver preso questo 'punto' nella serie, per noi è sempre stata una serie aperta e ora dobbiamo andare a giocare gara-4 partendo da quanto siamo stati in grado di esprimere oggi. In questa partita siamo riusciti a fare un ulteriore passo in avanti, abbiamo tenuto il punteggio più basso difendendo meglio il perimetro, rimanendo più compatti e contenendo meglio Milano nel momento in cui ha provato a mettersi in partita”.

A dirlo è stato il coach della Dolomiti Trento, Maurizio Buscaglia, dopo il successo di sabato sera grazie al quale lo svantaggio nella serie scudetto si è dimezzato.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 00:00