Maurizio Buscaglia: "Già vinto su campi difficili"

Maurizio Buscaglia sa di non avere alternative a Brindisi: "Dobbiamo andare a vincere, è l’unica cosa che abbiamo in mente in questi giorni. Contro Milano ci siamo andati vicini ma non è bastato, ora tutto si decide in 40’ in un campionato pazzesco che vede tante squadre sopra il 50% di vittorie coinvolte nella corsa playoff".

"Brindisi è una squadra che ha disputato un’ottima stagione ma noi siamo concentrati soprattutto su noi stessi. Abbiamo vinto su campi difficili, e dopo un inizio difficile ci siamo resi protagonisti di una grande risalita in classifica: se ci guadagnassimo un posto nelle migliori otto credo non ci sarebbe nulla da dire" aggiunge il coach di Trento.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 17:35