Maurizio Pistocchi in esclusiva: “Gol annullato al Napoli? Inconcepibile. Valenti-Maignan, il problema degli arbitri”

“In questa partita, ci sono due episodi, sempre con gli stessi protagonisti, Hien e Hojlund. Prima c’è la concessione del calcio di rigore da parte di Chiffi per il contatto tra i due. Se rivediamo l’azione frame dopo frame, è il difensore nerazzurro a mettere per primo le mani sul corpo dell’avversario. Poi, c’è un contatto ginocchio-ginocchio che forse non è sufficiente per provocare la caduta. In ogni caso, se l’arbitro ha un metro di valutazione e decide che quello è un contrasto di gioco, poi non può annullare il gol di Gutierrez. È ancora Hien che mette le mani addosso a Hojlund, quest’ultimo per difendersi stringe il braccio del difensore, ma l’atteggiamento scorretto è quello del calciatore di Palladino. Il danese è bravo a resistere e a servire Gutierrez che realizza. Quello che non è concepibile è l’annullamento del gol con un metro di giudizio completamente diverso rispetto a quello che aveva portato alla revoca del penalty. Una totale mancanza di uniformità, anche all’interno della stessa partita e questo è grave. Perché il Var interviene sul rigore concesso e non lo fa quando viene annullata la rete che, in base alle scelte fatte in precedenza, è un chiaro ed evidente errore?”, la domanda che si pone l’esperto.

L’arbitraggio di Piccinini in Milan-Parma

Subito dopo, altro match e altra contestatissima decisione dell’arbitro Piccinini in occasione del gol di Troilo che ha deciso Milan-Parma.

“Nel gol dei ducali, ci sono due situazioni da osservare attentamente: il primo è un minimo contatto che c’è tra Maignan e Valenti con quest’ultimo che è di schiena, ma si muove in maniera tale da ostacolare il portiere francese. Troppo poco per fischiare fallo, ma, a mio modo di vedere, siamo nel campo del comportamento antisportivo. Tentare di ostacolare i movimenti del portiere dentro l’area piccola, non è di sicuro sportivo. Per sanzionare un intervento di questo tipo, ci vorrebbe però tanta autorevolezza e lucidità, ma non mi sembra che in questo momento che gli arbitri italiani ne siano in possesso. Poi c’è il contatto tra Troilo, che realizza il gol, e Bartesaghi. Il giocatore argentino arriva in corsa e va in molto più in alto del rossonero. Però c’è un piccolo particolare, ha entrambe le mani sul corpo dell’avversario. In questo caso, mi sembra di poter dire che siamo in uno di quegli episodi che possono essere fischiati, oppure no. L’arbitro Piccinini aveva, infatti, annullato il gol non per questo contatto, ma per quello precedente. Il fatto che andando al Var abbia cambiato idea, mi lascia molto perplesso sulla sua personalità. È indubbio che Valenti cerchi di ostacolare Maignan, anche se il contatto è minimo. Piccinini contraddice la sua prima scelta dopo la revisione al Var, ma questo è uno degli episodi più discutibili di questa stagione. Ci vorrebbero delle linee guida chiare su questi avvenimenti, per me bisognerebbe identificare certi comportamenti come antisportivi e ostacolare il movimento del portiere è da sanzionare”, ha concluso Pistocchi.

ALESSIO LENTO