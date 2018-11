Maurizio Pistocchi instilla il dubbio: "C'è un allenatore…"

Ospite di Radio Crc Maurizio Pistocchi ha instillato un dubbio.

"Io ho saputo che c’è un allenatore che manda messaggi a conduttori in cui chiede, pretende… – ha detto il giornalista di Mediaset, stando a quanto riferito dall'ufficio stampa dell'emittente -. Io in tanti anni non ho mai visto una cosa del genere. Questo allenatore esiste, ma non posso dire nient’altro. E’ stata una confidenza che mi è stata rivelata da un ospite".

"Quando José Mourinho venne in Italia disse ‘voi italiani col vostro silenzio avete fatto nascere Calciopoli’. Io non sono mai stato zitto personalmente" ha aggiunto Pistocchi.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 15:05