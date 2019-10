Maurizio Sarri bacchetta De Ligt

Quinta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, che seppur a fatica supera il Bologna e mantiene la testa della classifica dopo l'ottava giornata.

Maurizio Sarri, intervistato da 'Sky Sport', è soddisfatto della prestazione della squadra nonostante i rischi nel finale: "Non abbiamo commesso leggerezze in fase difensiva, abbiamo creato molto e tirato molto in porta, concedendo occasioni solo da palloni persi a centrocampo. Abbiamo fatto un’ottima partita con tre-quattro erroracci gravi che potevano costarci cari, tecnici e anche di presunzione, anche se nell’ultima occasione del Bologna c’era fuorigioco, immagino il Var sarebbe intervenuto".

"Per tutte le squadre è difficile gestire le partite dopo le soste per le Nazionali – ha proseguito l'ex allenatore del Napoli – Ci è mancata la cattiveria, ma non applicazione e intensità. Abbiamo giocato contro una delle squadre che giocano meglio in Italia".

Ancora non del tutto convincenti le prestazioni di De Ligt, protagonista del convulso episodio finale, e di Rabiot. Sarri però elogia entrambi: "De Ligt non deve autocritcarsi troppo, sta facendo bene con le difficoltà che un 19enne può avere in un campionato difficile e diverso. Rabiot è in crescita, ma non ha i 90 minuti nelle gambe".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 00:37