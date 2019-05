Maurizio Sarri chiarisce il proprio futuro

Alla prima stagione sulla panchina del Chelsea Maurizio Sarri è a un passo dal raggiungere un traguardo storico come la finale di Europa League.

Obiettivo più vicino dopo l’1-1 in casa dell’Eintracht Francoforte nell’andata della semifinale: "Noi non sappiamo gestire e infatti nei primi venti minuti abbiamo sofferto – ha detto l'ex allenatore del Napoli in sede di analisi ai microfoni di 'Sky Sport' – Dopo abbiamo iniziato a giocare e lo abbiamo fatto fino alla fine. Avremmo meritato di vincere e sarebbe stato più semplice, adesso dovremo stare attenti perché loro sono forti in contropiede”.

La stagione si avvia al termine ed è tempo di bilanci. Sarri chiarisce anche le proprie intenzioni future: “Abbiamo avuto difficoltà in un campionato difficile come la Premier. Abbiamo fatto una Coppa di Lega dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham. Sono contento dell'evoluzione che hanno avuto i ragazzi. Restare? Per quanto mi riguarda sì, la Premier è bellissima e con un livello molto alto, si vive in un atmosfera meravigliosa”.



SPORTAL.IT | 02-05-2019 23:59