Maurizio Sarri chiede tempo ai tifosi

Venti di esonero soffiano contro Maurizio Sarri, ma per il momento a spingere per il cambio di allenatore in casa Chelsea sono i tifosi e non la società.

Basta questo all’ex tecnico del Napoli per sfoderare tranquillità alla vigilia della partita contro il Brighton: “Ovviamente non mi rende felice il fatto di essere contestato, ma non sono preoccupato. Succede".

Sarri analizza poi la stagione dei Blues, chiedendo tempo prima di essere giudicato: "Posso capire la frustrazione dei nostri tifosi ma non stiamo facendo così male, abbiamo vinto 33 partite in questa stagione, penso che in Inghilterra solo il Manchester City abbia fatto meglio. Abbiamo iniziato benissimo e i nostri tifosi pensavano che sarebbe stato tutto facile, ma non è così. Dobbiamo lavorare per migliorare, ma se prendi un allenatore con le mie caratteristiche serve tempo. L'importante è' che i tifosi aiutino i giocatori durante la partita, dopo possono dire quello che vogliono".



SPORTAL.IT | 02-04-2019 21:50