Maurizio Sarri chiude il capitolo sul proprio futuro

Uno degli allenatori più ambiti, soprattutto in Italia, è Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea ha avuto più di qualche problema appena approdato a Londra e diversi club vorrebbero provare a ingaggiarlo in estate.

Diversi giorni fa l'ex allenatore del Napoli aveva parlato così del suo futuro: "Abbiamo avuto difficoltà in un campionato difficile come la Premier. Abbiamo fatto una Coppa di Lega dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham. Sono contento dell'evoluzione che hanno avuto i ragazzi. Restare? Per quanto mi riguarda sì, la Premier è bellissima e con un livello molto alto, si vive in un atmosfera meravigliosa".

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League con l'Eintracht Francoforte Sarri ha spento ogni possibilità di tornare in Italia: "L'ho già detto ma lo ribadisco ancora: voglio restare qui. Il calcio inglese mi piace molto, così come l'atmosfera che c'è all'interno degli stadi. Per questo, se posso, mi piacerebbe rimanere al Chelsea. Non ho intenzione di cambiare. Nel mio lavoro non penso che vincere un trofeo sia il primo obiettivo. Casomai, è quello di migliorare i giocatori come stiamo cercando di fare".

Un altro nome molto caldo per la società giallorossa era quello di Antonio Conte, candidatura stroncata dallo stesso tecnico: "In questo momento no, non ci sono le condizioni".

Sarri nelle ultime settimane non è stato accostato solo alla società capitolina: il suo nome pare sia stato sollevato anche al Milan.

Proprio riguardo la panchina rossonera, però, nelle ultime ore c'è stato un incontro decisivo: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza del club milanese avrebbe incontrato Eusebio Di Francesco, rimasto a casa dopo l'esperienza alla Roma. In caso non andasse in porto la trattativa le alternative sono note: dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini all'allenatore della Samp Marco Giampaolo, in odore di addio. Si allontana l'ipotesi Maurizio Sarri dopo gli ultimi risultati positivi in Premier, dall'estero si fa il nome di Leonardo Jardim, ora al Monaco.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 17:37