Maurizio Sarri pensa già al ritiro

Nel giorno di Napoli-Juventus, Maurizio Sarri mette un altro mattoncino per la propria permanenza sulla panchina del Chelsea. I Blues, che in settimana avevano liquidato il Tottenham per 2-0, hanno piegato per 2-1 il fanalino di coda Fulham, alla prima partita dopo l’esonero di Claudio Ranieri.

Decisive le reti di Jorginho e Higuain che fanno tornare il sereno sul futuro dell’ex tecnico del Napoli, una settimana dopo il 'caso Kepa' scoppiato durante la finale di Coppa di Lega quando il portiere spagnolo rifiutò prima dei rigori il cambio ordinato dall’allenatore.

Al termine della gara contro il Fulham Sarri ha esorcizzato il fantasma dell’esonero, dichiarando di stare pensando già a lungo termine…: "Mi sento come prima, anzi più contento perché gli ultimi risultati sono di buon livello. Sono tranquillo, per quanto lo possa essere un allenatore di calcio, ma mentre tutti parlavano di esonero, io già stavo programmando il ritiro estivo con la società".



SPORTAL.IT | 03-03-2019 19:00