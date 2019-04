Maurizio Sarri prepara l'addio di Hazard

Dopo il 2-0 sul West Ham che ha permesso al Chelsea di volare da solo al terzo posto della Premier League, Maurizio Sarri ha parlato anche del mercato che verrà in casa Blues.

I londinesi saranno bloccati nelle prossime due sessioni, durante le quali il Chelsea non potrà effettuare acquisti. Difficile immaginare a questo punto la partenza di Eden Hazard, senza la possibilità di sostituirlo degnamente, ma l’ex allenatore del Napoli non è tranquillo sul futuro del fantasista belga: “Se il Real vuole investire 100 milioni per Hazard penso sia molto difficile sostituirlo, ma nel caso volesse andare via non posso fare molto per trattenerlo”.

“Anche Oggi Hazard è stato fantastico, quando riesce a esprimersi su questi livelli per noi diventa tutto molto più semplice. Ma se in futuro vorrà fare una nuova esperienza, non posso farci nulla"

