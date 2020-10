Maurizio Sarri pronto al rientro: si muove un club di Serie A

Per Maurizio Sarri è sempre meno probabile che la stagione 2020/21 rappresenti un anno sabbatico. Il tecnico, secondo quanto riporta ‘La Nazione’, ha già dato mandato ai suoi legali per accelerare la rescissione del contratto con la Juventus con un’idea precisa: proporsi come possibile sostituto di Beppe Iachini se l’avvio di stagione della Fiorentina dovesse confermarsi deludente e Rocco Commisso dovesse decidere per l’esonero.

Il quotidiano toscano riporta in ogni caso la smentita del club viola, ma è fuor di dubbio che il pareggio contro lo Spezia non sia certo ritenuto un risultato soddisfacente e la classifica parla chiaro: 4 punti in altrettante partite non sono il ruolino di marcia che si aspettavano a Firenze.

L’addio a Sarri potrebbe rivelarsi un vantaggio per la Juventus : il tecnico è ancora a libro paga e il suo contratto gli permette di guadagnare 6 milioni netti a stagione fino a giugno 2022 , più altri 2 e mezzo ‘una tantum’ come previsti da una clausola che si sarebbe attivata, come poi è successo, in caso di esonero .

L’idea, quindi, è quella di trovare un accordo per una cifra unica da corrispondere per l’ uscita dal contratto . La trattativa è meno semplice di quanto possa apparire sulla carta e potrebbe volerci qualche settimana prima che le parti possano arrivare ad un accordo.

Per questo motivo la Fiorentina è, almeno al momento, intenzionata a dare ancora fiducia a Iachini (anche perché a sua volta sta stipendiando un allenatore esonerato, Vincenzo Montella ). C’è però anche un ‘piano B’ qualora l’ipotesi Sarri dovesse naufragare, un’opzione che appare in realtà molto lontana, almeno al momento: quella di Luciano Spalletti , altro tecnico ‘di casa’ (nato a Certaldo, a meno di un’ora di macchina da Firenze).

Spalletti è inattivo , ma è blindato anch’egli da un contratto che lo lega fino al 2021 con l’ Inter , che lo esonerò alla fine del campionato 2018/19.

OMNISPORT | 20-10-2020 10:41