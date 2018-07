Maurizio Stirpe non sta nella pelle

La festa per il soffertissimo ritorno in A è di appena tre settimane fa, ma in casa Frosinone si è divisi tra l’emozione ancora viva e la necessità di lavorare per allestire una rosa che possa garantire una salvezza tranquilla.

Il presidente dei giallazzurri Maurizio Stirpe ha parlato dal Canada, dove la squadra è in tournée, e il suo entusiasmo sembra andare oltre la doccia fredda per la sentenza del che obbligherà i ciociari a giocare le prime due gare interne della prossima stagione in campo neutro e a porte chiuse: "Vogliamo restare in Serie A, per noi sarebbe come essere promossi di nuovo – le parole di Stirpe a 'Sky Sport' – La società farà tutti gli sforzi necessari. Siamo arrivati dalla massima serie per rimanerci, ma sarà importante il sostegno di tutti a partire dai tifosi".

