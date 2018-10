Mauro Icardi accende il derby di Milano

“Il derby è la partita più sentita dai tifosi: è importante vincere per vivere le settimane successive sull’onda dell’entusiasmo”. Parola di Mauro Icardi, uno degli uomini più attesi per il match di domenica sera contro il Milan.

“Loro sono forti, se potessi gli toglierei Higuain – ha rivelato il capitano nerazzurro a Sky Sport – E’ l’attaccante che mancava, uno che ha sempre segnato tanto. C’è un po’ di attesa: dopo il grande periodo prima della sosta, non volevamo che il campionato si fermasse. Ma saremo in grado di affrontare la gara nel migliore dei modi”.

Icardi si è poi soffermato sul gap da ricucire con Juve e Napoli e sulle voci di mercato che lo hanno riguardato nei mesi scorsi: “Non so dire se ci riusciremo, so solo che l’Inter ha grandissimi giocatori che stanno migliorando. La Juve ha vinto negli ultimi anni e ha già una base: questa è la parte forte. Io sono contento di essere rimasto all’Inter. Ci sono stati contatti con altre squadre in estate, ma ho deciso di rimanere qui anche per il bene della mia famiglia. Questa è casa mia, non potevo andarmene. Avevo il sogno di giocare in Champions e l’ho raggiunto”.

Un altro tema affrontato dall’attaccante argentino è stato la convivenza con due nuovi giocatori, Lautaro Martinez e Nainggolan: “Decide il mister. Se giocherò insieme a Lautaro faremo bene perché perché ha qualità ed esperienza pur essendo giovane. Nainggolan è un giocatore forte e con gente forte è facile giocare. In carriera ha mostrato cosa è capace di fare”.

Icardi ha infine chiuso l’intervista ricordando l’impresa nerazzurra del 2010: “Sarebbe un sogno poter ripetere quello che hanno fatto loro, ma ora non è un pensiero presente nella nostra testa. Quell’anno l’Inter riuscì a raggiungere il Triplete: i giocatori hanno fatto bene e ricevuto il premio che meritavano”.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 18:00