Mauro Icardi al veleno sui social, la risposta a chi lo considera ormai un ex

Attaccante argentino posta su Instagram una foto mentre si allena in palestra e ricorda di non aver bisogno di tornare a giocare a tutti i costi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Bersaglio di qualche opinionista e di diversi hater da tempo, Mauro Icardi ha deciso di sfogarsi sui social per rispondere alle tante critiche di cui è diventato bersaglio per non aver ancora trovato una squadra dopo la fine del rapporto col Galatasaray.

Il no di Gattuso alla Lazio

Maurito sarebbe potuto tornare in serie A, alla Lazio, ma il suo trasferimento è stato bloccato dal tecnico Gattuso. Il suo nome è stato accostato anche a diversi altri club sia durante la finestra estiva di mercato che negli ultimi tempi, dal momento che è svincolato, ma nessuna trattativa è andata in porto.

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Il post velenoso di Icardi

In risposta ai commenti acidi l’ex bomber dell’Inter ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui si allena in palestra, scrivendo: “Confondono la disoccupazione con il fallimento; io la chiamo mettere ordine nella mia vita. Confondono l’essere senza contratto con l’essere senza alternative; io la chiamo la possibilità di scegliere liberamente . Ho lavorato per avere il controllo del mio tempo, per assicurarmi un futuro. Anche se smettessi di lavorare, la mia vita continuerebbe allo stesso modo. Non capisco perché si preoccupino per me. Tu vivi in ​​pace, tranquillità e amore. Io ho già tutto.”

Tantissime le reazioni dei tifosi, specialmente di quelli del Galatasaray che lo invitano a tornare in Turchia. Mauro Icardi, che ha disputato 134 partite in quattro stagioni con il Galatasaray , ha segnato 77 gol e fornito 25 assist per la squadra giallorossa.

La patente sospesa fino al 2099

Nei giorni scorsi Icardi era tornato a far parlare di sè er un video girato in macchina insieme alla compagna Eugenia “China” Suarez costato carissimo, giacchè non potrà più guidare sulle strade pubbliche dell’Argentina fino al 2099. Una sospensione record che sarebbe arrivata dopo che il Ministero dei Trasporti argentino ha scoperto che l’ex nazionale non era in possesso di una patente di guida valida nel suo Paese d’origine. Il calciatore, 33 anni, dovrebbe quindi poter tornare a guidare soltanto all’età di 105 anni.

Il caso era nato da un video pubblicato dallo stesso Icardi sui propri canali social, nel quale appariva in auto insieme alla sua compagna che viaggiava al fianco del guidatore senza cintura di sicurezza e sporta dal finestrino. Icardi aveva replicato furiosamente al comunicato dell’Ente, sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029 e accusando i funzionari di aver orchestrato una mossa mediatica per un “minutino di gossip” scrivendo: “Occupatevi di sistemare le strade per assicurare una circolazione migliore nel Paese invece di stare a twittare e grattarvi le p…, smettete di mentire e mettetevi a lavorare”.