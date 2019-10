Mauro Icardi allontana l'Inter: "Qui è più facile"

Mauro Icardi si sblocca in Champions League ed esprime tutta la sua felicità dopo la partita vinta con il Galatasaray grazie a un suo gol: “Sono molto contento della partita della squadra. Sono molto felice di aver segnato un gol che ci ha dato la vittoria. Continueremo a lavorare per fare progressi”.

Il bomber argentino, in prestito dall’Inter, a causa di un infortunio non era sceso in campo nelle ultime tre partite di campionato del Paris Saint Germain: un problema che ha rallentato il suo adattamento agli schemi di Tuchel e il suo ambientamento in squadra. Maurito assicura che è tutto a posto.

“Mi sto riprendendo, non sono ancora al 100%, ma con un obiettivo, il dolore passa. Continuerò a lavorare. Il mio inserimento è stato molto buono. Il fatto che ci siano persone che parlano spagnolo mi facilita. Sono molto felice”.

Icardi spera di convincere i campioni di Francia a riscattarlo a fine stagione, e crede di aver imboccato la strada giusta: “Giocare con calciatori di questa qualità è facile per chiunque. Con Di Maria e Sarabia che sono molto veloci, molto tecnici, è facile per tutti”, sono le parole riprese da Le Parisien.

A lodare le prestazioni dell’albiceleste c’è anche il tecnico dei parigini Tuchel: “Mi ha detto che poteva giocare dall’inizio, come contro il Real Madrid, praticamente senza allenamenti. E’ un bene perché è un ragazzo che può farlo e questo ci aiuta molto al momento. Non era il gol più difficile del mondo, ma è un gol straordinario nella sua costruzione, un gol di squadra. Mauro era lì per concludere ed è un gol decisivo”.

“Abbiamo avuto molte occasioni, ha lavorato molto per la squadra, molto bene. Può migliorare, prendere sempre più fiducia e condizione fisica. Ma è un bene averlo con le assenze di Neymar, Cavani e Mbappé”, ha concluso.

