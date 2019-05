Mauro Icardi, arriva l'annuncio ufficiale sul suo futuro

Giornata di annunci in serie A. Dopo il divorzio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus, è arrivata su Instagram la dichiarazione di Mauro Icardi, che fa chiarezza sul futuro del bomber argentino dopo le voci circolate nelle ultime ore sulla sua volontà di trasferirsi nella squadra bianconera in caso di addio all'Inter.

L'ex capitano ha diramato un messaggio sui suoi profili social: "Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all'Inter".

"Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false, ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare", sono le parole del giocatore.

Icardi poi precisa: "Ripeto: ho già espresso all'Inter la volontà di rimanere perché l'Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre".

Il numero nove spera di mettere a tacere con questa nota la indiscrezioni sul suo futuro, che lo davano in partenza a fine stagione dopo la querelle del contratto e della fascia da capitano.

Una nota che spazza via anche i rumors sulla ricerca di un attaccante da parte del club nerazzurro: in caso di permanenza di Icardi, difficilmente potranno approdare a Milano Dzeko o Lukaku.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 13:45