Il clamoroso ritorno in Serie A di Mauro Icardi al Torino senza Wanda Nara accende gennaio, retroscena Galatasaray

Sondaggio e retroscena di un'operazione che, se fosse confermata dalle prossime mosse, sarebbe eclatante per l'ex capitano dell'Inter e stella della migliore Samp

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’unica certezza riguarda, in questa specifica circostanza, l’assenza nella trattativa dell’ex moglie e agente Wanda Nara dalla quale Mauro Icardi si è separata e con la quale si relazione solo per via delle controversie giudiziarie che hanno investito gli ex coniugi. Se tornerà a Torino, sarà dalla parte dei tifosi granata che attendono un giocatore di livello, un colpo di mercato da parte della proprietà anche di recente contestata per via delle evidenti ragioni elencate a suo tempo quando la sessione estiva era ancora aperta. Mauro Icardi, dopo PSG e Galatasaray e un infortunio serio al ginocchio, tornerebbe in Serie A per avvicinarsi alle sue figlie e fare ritorno in Italia dove ha vissuto le stagioni calcistiche più felici.

Icardi al Torino senza Wanda Nara, i rumors

Le indiscrezioni sulla possibilità del suo arrivo a Torino sono incominciate qualche ora prima che La Stampa, quotidiano, riportasse i rumors relativi a un possibile contatto tra Icardi e il club ingolosito dalla situazione contrattuale del centravanti che, al termine di questa stagione, ha la possibilità di liberarsi a parametro zero dal Galatasaray.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le anticipazioni in arrivo da Istanbul sono stati raccolti e confermati dall’edizione odierna, che riporta che qualche sondaggio esplorativo da parte della dirigenza ci sia stato ma in prospettiva: si tratterebbe di un’operazione da collocare sulla linea del tempo la prossima estate, quando scadrà il contratto che lega Maurito ai turchi.

La situazione in attacco del Torino

Certo, l’operazione indurrebbe a un rilancio anche di immagine e di contratto per il calciatore al pari del club che si lancerà in simili azzardi quando anche la situazione dei calciatori che compongono l’attacco schierato dal tecnico Marco Baroni sarà più chiara. Icardi non sogna un posto da titolarissimo, ma ci spera. E ciò è indubbio per un giocatore del suo livello.

Giovanni Simeone è salito a quota 2 reti dopo le prime 6 partite; Ché Adams, a segno con la nazionale scozzese, è fermo ad una rete, così come l’altro acquisto estivo Ngonge. Poi c’è anche l’incognita Duvan Zapata (sotto contratto fino al 2027) che sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio della passata stagione: il centravanti colombiano non è ancora al top e ha collezionato appena 23′ in totale.

Senza considerare poi un capitolo scomodo, come l’ingaggio percepito dall’argentino dal club turco e che non è gradito affatto dal club granata.

Fonte: ANSA

Icardi al rientro

Capitolo ingaggio e l’ombra di Osimhen

Ma proprio per via del pesante stipendio che grava sul bilancio della società Icardi potrebbe arrivare a gennaio qualora il Galatasaray, per non versare l’oneroso stipendio accordato all’attaccante ex Samp e Inter, si accontentasse di una sorta di compensazione per liberarlo subito e non versare lo stipendio fino alla scadenza del contratto.

Forse il Torino non sarebbe l’unica società interessata alle prestazioni di Mauro che, in Turchia e al Galatasaray, è stretto dall’ingombrante presenza di un certo Victor Osimhen il quale non può e non cederà il posto da titolare nella formazione tipo del Gala lasciando un ruolo da attore non protagonista a Icardi.

Di certo Icardi, oggi legato a China Suarez, sarebbe incline a considerare un simile epilogo peer via dei molteplici interessi nel nostro Paese nonché alla travagliata separazione di Wanda Nara, che come ultimo atto del suo ruolo di agente e consigliera, lo aveva condotto in Turchia dopo il trasferimento a Parigi che segnò la carriera di Mauro. E il suo lancio definitivo come influencer di brand luxury e personaggio di caratura internazionale.