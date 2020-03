Mauro Icardi e Wanda Nara alla Juventus: altro indizio

Mauro Icardi come la scorsa estate sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. L’attaccante del Paris Saint Germain in prestito dall’Inter non resterà in Francia e tutto lascia pensare a un ritorno in Italia, per vestire la maglia della Juventus, da tempo sul giocatore.

I bookmakers ne sono convinti: un trasferimento di Maurito a Torino, riporta Agipronews, è quotato a 3,50. Nettamente più distante la possibilità di una permanenza al Paris Saint Germain (7,50), ancora più improbabili invece le opzioni Napoli, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid e Barcellona.

Gli ultimi sviluppi sembrano favorire la Juventus, che in estate dirà addio a Gonzalo Higuain. La dinamica sembra chiara: il Paris Saint Germain riscatterà Icardi, per poi girarlo alla Juventus per soldi e una contropartita tecnica (si fa sempre più di frequente il nome di Miralem Pjanic).

L’operazione sembra non dispiacere ora neanche all’Inter: un approdo alla Juve farebbe scattare la clausola secondo la quale ai nerazzurri spetterebbero 15 milioni in più, per un totale di 85 milioni di euro. Proseguono i contatti tra il ds bianconero Paratici e Wanda Nara per facilitare l’affare.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 12:35