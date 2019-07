Mauro Icardi lancia l'ultimatum alla Juventus

La situazione Mauro Icardi-Juventus potrebbe risolversi in una ventina di giorni. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il bomber argentino ha fissato al 10 agosto la scadenza per il rapporto con i bianconeri: se l'affare non si chiuderà entro quella data, con ogni probabilità sposerà il progetto Napoli.

Tra Icardi e il club bianconero c'è un patto verbale ma la Juventus non ha ancora contattato l'Inter, forte della volontà del giocatore e della moglie-agente Wanda Nara.

Fabio Paratici sta valutando un'offerta da cinquanta milioni di euro, mentre il Napoli potrebbe spingersi fino a 60, offrendo al giocatore un contratto da 7,5 milioni fissi più 2,5 legati ai bonus.

In attesa che la situazione si sblocchi, Icardi non prenderà parte alla tournèe in Asia per volontà di Antonio Conte. Attraverso Instagram, Wanda Nara ha commentato la decisione dell'ex tecnico del Chelsea: "l destino está escrito … nada ni nadie lo puede cambiar". Ovvero: "Il destino è scritto, niente e nessuno può cambiarlo". Questa la didascalia che Wanda ha scelto per una delle sue classiche foto sensuali strappa-like.

L'ex attaccante della Sampdoria sta però congelando il mercato dei nerazzurri: Lukaku sembra aver accettato la destinazione ma non aspetterà ancora per molto e il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto, mentre l'accordo con Dzeko è saltato dopo l'arrivo di Petrachi. La Roma ora chiede 20 milioni di euro mentre i nerazzurri propongono 10 milioni subito in contanti più la rinuncia da parte dell'Inter al diritto sul 15% della possibile futura rivendita di Zaniolo. In caso di addio del bosniaco, la società capitolina punterà tutto su Gonzalo Higuain, mantenendo comunque viva la pista che porta a Duvan Zapata.

In quanto a mercato in uscita, Beppe Marotta sta lavorando per trovare una soluzione ideale per Joao Mario (che piace molto al Monaco), Miranda (su cui ci sono diversi club cinesi), Nainggolan e Dalbert. Da questo pacchetto di giocatori l'Inter spera di racimolare una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 17-07-2019 16:32