Icardi, lite col tecnico e futuro nel Galatasaray in bilico: il gesto choc di Maurito nel derby col Besiktas

Mauro Icardi ne ha combinata un’altra delle sue. No, stavolta non c’entrano il gossip, le polemiche a distanza con Wanda Nara o qualche frecciata all’ex rivale in amore Maxi Lopez: “Maurito” c’è rimasto male per essere stato relegato in panchina nelle ultime partite del Galatasaray e ha vissuto come un “affronto” la decisione del tecnico Okan Buruk di mandarlo in campo per appena quattro minuti nel finale del sentito derby col Besiktas, al posto di Victor Osimhen. Almeno, questo è quello che riporta una delle testate specializzate più autorevoli di tutta la Turchia, la seguitissima Hurryiet.

Mauro Icardi, rottura col tecnico Okan Buruk

Secondo Hurryiet, appunto, è rottura tra l’ex capitano (poi privato della fascia) dell’Inter e il tecnico Okan Buruk, anch’egli curiosamente ex nerazzurro. Il centravanti argentino non ha nascosto la delusione per la seconda panchina di fila dopo quella che gli era stata riservata per il match di Champions contro il Liverpool. Già in quella occasione il suo comportamento aveva destato sospetti: entrato in campo a 20 minuti dal termine, a fine partita non aveva festeggiato più di tanto il clamoroso successo dei suoi, firmato proprio da Osimhen con un gol su rigore nel primo tempo. Ma è col Besiktas che Icardi sarebbe andato su tutte le furie.

Il gesto plateale di Maurito durante il derby

Stavolta, infatti, Okan l’ha fatto entrare giusto per le ultimissime battute di gioco, proprio al posto dell’ex centravanti nigeriano del Napoli. Al momento dell’ingresso in campo Maurito non ha neppure degnato di uno sguardo il suo allenatore, comportamento che ha scatenato una serie di ipotesi sul suo futuro. Hurryiet e altre testate scrivono apertamente di rottura e di futuro al Galatasaray in bilico per l’argentino. Un incontro con l’allenatore sarebbe stato già fissato e in base all’esito dello stesso si deciderà il destino di Maurito. Dopo il faccia a faccia, Okan riferirà al cda del club se la questione sarà da considerare risolta oppure no.

Icardi-Galatasaray ai ferri corti, Mauro può partire

Trentadue anni, vittima l’anno scorso di un serio infortunio che l’ha tenuto a lungo lontano dal campo, Icardi ha iniziato la stagione in evidente sovrappeso, ma mettendo a segno la consueta caterva di gol. Cinque le marcature in sette presenze nel campionato turco di Super Lig, di cui appena tre da titolare. Nonostante le reti messe a segno, nelle partite più importanti – Liverpool e Besiktas – Icardi è stto messo in disparte, situazione che ha esasperato le frizioni col club per via del rinnovo di contratto non ancora perfezionato. Che ne sarà di Maurito? I tifosi del Galatasaray attendono con impazienza l’esito del summit tra lui e l’allenatore.