Mauro Icardi, messaggio all'Inter dopo la doppietta in Champions

Altra partita, altri gol per Mauro Icardi, che dopo essersi bloccato qualche settimana fa sta segnando a raffica con la maglia del Paris Saint Germain. Con la doppietta di martedì sera in Champions League contro il Bruges, l’ex capitano dell’Inter ha realizzato 5 gol nelle ultime 4 partite con i colori della società parigina.

Per lui è stata anche la sua prima doppietta in carriera nella massima competizione europea: “Io son venuto con i miei obiettivi e cerco di dare il massimo per la squadra. Sono molto felice di essere a Parigi, vedremo cosa succederà alla fine della stagione“, sono state le sue parole in zona mista dopo la partita, un messaggio indiretto all’Inter che ne detiene ancora il cartellino.

Sul possibile dualismo con Edinson Cavani: “Il Matador c’e già ed è Edi! Io ho un buon rapporto con Cavani, abbiamo un ottimo rapporto tutti e due, spero di continuare così”.

Su Twitter le sue prestazioni sono commentate e discusse dai tifosi interisti. Pochi a dire il vero lo rimpiangono, molti invece sperano che i suoi gol convincano il Psg a riscattarne il cartellino (servono 70 milioni di euro, un tesoretto che sarebbe cruciale per il rafforzamento dell’Inter nella prossima stagione).

Arrivato tra lo scetticismo generale in Francia, Icardi sta conquistando partita dopo partita i cuori dei tifosi del Psg, e dello stesso tecnico Tuchel che l’aveva accolto un po’ freddamente: “Mauro sta facendo molto bene, segna ed è una cosa buona per lui e per noi. È straordinario come lavora ogni giorno“. L’Inter è pronta a passare all’incasso.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 10:21