Icardi-Wanda Nara: annuncio ufficiale, sgarbo Inter alla Juventus

Ci siamo: è ufficiale il passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint Germain a titolo definitivo. Nella tarda serata di sabato i parigini hanno limato gli ultimi dettagli e trovato l’intesa con l’Inter sulla base di 50 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili.

Presente anche una clausola anti Juventus, che non ha mai nascosto il suo gradimento per il centravanti: se i campioni di Francia dovessero rivenderlo in Italia entro 12 mesi ai nerazzurri spetterebbero altri 15 milioni. Secondo L’Equipe al giocatore andranno 7,5 milioni l’anno.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l’attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese.

Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”, questo è il comunicato del club nerazzurro.

Icardi saluta il Biscione dopo aver totalizzato 111 reti in 188 partite tra il 2013 e il 2019. In nerazzurro si è laureato due volte capocannoniere della serie A: nella stagione 2014/2015 con 22 reti (al pari di Luca Toni) e nella stagione 2017/2018 con 29 (premio in conquistato in coabitazione con Ciro Immobile).

La scorsa estate Psg e Inter avevano pattuito un riscatto per 70 milioni di euro ma alla fine è arrivato uno ‘sconto’ anche per l’emergenza Coronavirus che ha abbassato le valutazioni generali dei giocatori.

La moglie-agente di Icardi Wanda Nara aveva postato un indizio sul proprio profilo Instagram: “Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Presto ad alti livelli, au revoir“.

Si libera dunque Edinson Cavani: con l’acquisto da parte del Psg dell’ex capitano nerazzurro il Matador sembra destinato a cambiare aria. Sulle sue tracce ci sono Inter, Atletico Madrid, Newcastle e Boca Juniors. I nerazzurri hanno già fatto un’offerta per un contratto triennale ma l’entourage del giocatore ha preso tempo.

Beppe Marotta potrà ora investire il ricavato nell’affare Sandro Tonali: il talento del Brescia preferisce trasferirsi a Milano e non alla Juventus dove rischia di non trovare spazio. Convincere Cellino non sarà facile ma l’inserimento di uno tra Pinamonti ed Esposito nella trattativa l’affare potrebbe sbloccarsi.

SPORTAL.IT | 31-05-2020 13:54