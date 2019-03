Mauro Icardi rientra contro il Milan: la risposta di Spalletti

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa ha presentato la sfida interna contro la Spal. L’attenzione di tutti è però sempre rivolta alla situazione dell’attaccante separato in casa, Mauro Icardi, dato in riavvicinamento: “C’è Beppe Marotta che sta portando avanti il discorso, nessuno può farlo meglio di lui. Sono stato aggiornato di quanto è accaduto ieri e ne prendo atto. Marotta saprà tutelare tutto e tutti. In primo piano c’è l’Inter e la necessità di schierare la miglior squadra, con un valore importante come meritano questo club e questi tifosi”.

Il derby incombe e si ipotizza un possibile rientro di Maurito per il match contro il Milan, anche se la condizione fisica è tutta da valutare: “Se giochi per sei mesi e ti fermi dieci giorni, questi servono per ricaricarti e tornare al meglio. Poi però se a questi dieci giorni sommi altri giorni di inattività, il problema diventa più complesso, ci possono essere scompensi a livello di prestazione. Ma parlo in generale”.

C’è chi fa un paragone tra come ha trattato Icardi e l’ultima stagione di Totti: “Io non tratto, io esibisco la mia professionalità per il ruolo che mi compete. I ruoli sono ben definiti in una società e devi fare quello che è il meglio per l’Inter. Poi chi dice queste cose? Non partirà mica dal suo profilo Facebook…”.

I progressi di Nainggolan, infortunato: “Lui ci ha anche abituato a recuperi fulminei e posso solo dire che in questo momento difficilmente potremo vederlo in campo nel derby, ma andiamo avanti giorno per giorno e dunque rimandiamo la sentenza alla prossima settimana”.

Il match con la Spal: “Allora andiamo avanti pensando a quanto di buono abbiamo fatto in Europa. Le notizie di campo? Perisic è a disposizione, è affaticato, ma è a disposizione. Keita potrei anche convocarlo. Domani ci saranno tanti tifosi, ormai siamo abituati e dovremo fare il nostro meglio”.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 16:05