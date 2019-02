Mauro Icardi, un nuovo amico per i suoi 26 anni

Mauro Icardi ha festeggiato il suo 26° compleanno tra le difficoltà del momento. Per lui la fascia di capitano, a detta della moglie-agente Wanda Nara, conta assai. Wanda ha documentato la serata della festa organizzata in un ristorante argentino nel centro di Milano, con un video in cui ha mostrato la reazione di Mauro all’apertura del suo regalo. Per l’attaccante argentino, la showgirl ha preparato una sorpresa davvero speciale: un nuovo cane. Circa tre settimane fa, Icardi aveva perso il suo amato Coco.

VIRGILIO SPORT | 20-02-2019 12:17