Mauro Zarate chiude l'epopea di Tevez

Il lungo e tormentato rapporto tra Carlos Tevez e il Boca Juniors sembra arrivato ai titoli di coda. In via defintiva. Tornato alla “Bombonera” per la terza volta a gennaio dopo la fine della breve e poco felice esperienza allo Shanghai Shenua, l’Apache è infatti ai ferri corti con il tecnico Guillermo Barros Schelotto, che gli preferisce ormai in pianta stabile l’ex di Lazio, Inter e Fiorentina Mauro Zarate, acquistato dal Boca in estate per la rabbia dei tifosi del Velez.

Tevez viaggia ormai tra panchina e tribuna e solo l’intervento diplomatico della società ha evitato che il giocatore non venisse neppure convocato per la partita di Coppa Libertadores contro i parguayani del Libertad, cui però l’ex juventino non sembra avere speranze di partecipare. L'attaccante ha annunciato la volontà di dire addio al calcio a fine 2019, ma la strada è ancora lunga e al Boca non sembra esserci più spazio.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 23:20