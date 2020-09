Maverick Viñales: "Mi passavano tutti"

Maverick Viñales ha commentato deluso il nono posto a Barcellona: “Appena ho iniziato a mettere la terza e la quarta tutte le Ducati attorno a me hanno iniziato a passarmi, il primo spunto allo spegnimento dei semafori è stato anche abbastanza buono, io sono partito come a Misano, solo che lì la curva arriva subito, qui invece devi mettere quasi tutte le marce e più salivamo di velocità più attorno a me ho visto arrivare moto, poi in staccata mi sono trovato in mezzo imbottigliato nel gruppo e la gara sostanzialmente è finita lì”.

“Ho passato quasi tutta la gara dietro a Cal Crutchlow e ad Aleix Espargarò perché sul dritto è impossibile superare per noi, potevo superare in un punto in percorrenza soltanto all’esterno. La gara è stata un disastro, ma già ieri in qualifica l’ho compromessa mancando la prima fila e mettendomi nelle condizioni di avere in partenza attorno tutte le Ducati”.

OMNISPORT | 27-09-2020 18:28