Maverick Viñales non imita Valentino Rossi

Maverick Viñales e Valentino Rossi stanno provando in tutti i modi a riportare in alto la Yamaha.

"In questo momento stiamo andando in direzioni diverse, sto lavorando molto con la gomma usata. Sono contento perché si è dimostrato che in Thailandia non era soltanto una questione di pneumatici a farci andare bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare allo stesso modo" evidenzia lo spagnolo da Motegi, dove si è piazzato al quinto posto nelle prove libere di venerdì.

Ha intanto lzato bandiera bianca Jorge Lorenzo, costretto a saltare il Gran Premio per il problema al braccio. Ora per il ducatista è a rischio anche il Gp d'Australia. "Per ora sento ancora troppo dolore al braccio, la situazione è peggiore del previsto. Mi fa male soprattutto in frenata e così è troppo pericoloso correre. Rientrare a Phillip Island? Vedremo…".

SPORTAL.IT | 19-10-2018 11:55