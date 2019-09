Maverick Viñales non si illude

Yamaha protagoniste nella prima giornata di prove libere a Misano. Valentino Rossi si è difeso bene con il quarto posto, ottima anche la performance della Petronas di Fabio Quartararo, ma il più veloce di tutti è stato Maverick Viñales.

Il pilota spagnolo non si lascia però andare ad un ottimismo troppo spinto: "Oggi ho provato a mantenere la buona sensazione avuta durante i test, perché abbiamo lavorato davvero bene. Sicuramente è stato molto difficile perché la pista era molto scivolosa, specialmente sui giri iniziali della gomma, ma in qualche modo ero ancora in grado di raggiungere i tempi sul giro, quindi sono abbastanza felice ed entusiasta per questo motivo. Abbiamo provato solo la gomma media, mai la dura o a lungo sulle soft, quindi domani vedremo più correttamente".

"Comunque, c'è ancora molto lavoro da fare – ha concluso il catalano – Sicuramente noi, con due o tre piloti, siamo un po' avanti rispetto alla concorrenza, ma arriveranno al nostro livello, quindi dobbiamo continuare a lavorare e vedere cosa possiamo migliorare".



SPORTAL.IT | 13-09-2019 20:28